Carlos Alcaraz: "Aún no sé ni lo que he hecho pero seguiré siendo el Carlitos de siempre"

LEER MÁS Alcaraz toca el cielo en Miami y logra su primer Masters 1000

Carlos Alcaraz pasa por Radioestadio noche y reconoce que no le ha dado tiempo a asimilar lo que ha conseguido: "Aún no sé lo que he hecho, no me he parado a pensar ni reflexionar todo lo vivido. Ha habido un momento después de partido en el ginasio pero no he pensado todavía, Carlos qué has hecho".

El tenista ha vivido un gran cambio este año pero a nivel externo. Él considera que sigue siendo el mismo de siempre: "La sensación ha cambiado. Ha cambiado la gente que me ha empezado a conocer un poco más. El año pasado en Miami no había público. En España también ha habido un poco de boom pero personalmente no ha cambiado nada, sigo siendo el mismo Carlitos de siempre".

Pero cómo se es el de siempre si te llama el mismo Rey para felicitarte: "Hace un rato he hablado con él. Son momentos increíbles que para nada esperaba vivir tan pronto. Pero seguiré siendo el Carlitos de siempre. Lo prometo y quién me llame Carlos le pondré mala cara (se ríe)".

Una de las imágenes que ha dejado el torneo es el reencuentro con Juan Carlos Ferrero que se tuvo que marchar por el fallecimiento de su padre: "Tengo claro el momento por el que está pasando Juan Carlos. Se tuvo que ir días antes de que empezara el torneo. Llegó ayer por la tarde noche y el esfuerzo que ha hecho para estar aquí es increíble. Para mí Juan Carlos lo es todo, es un amigo y a quién le puedo preguntar todo".

Y le cuestionamos por su gran cambio físico el pasado verano: "No tuve vacaciones, solo cuando tuve covid. En cuanto lo pasé me puse a entrenar. Todo el sacrificio que haces es bien pagado después y es el claro ejemplo".