Ángel Torres y su dardo a Xavi: "Han llegado hace tres días a entrenar y se atreven a decir a Bordalás cómo tiene que jugar"

El presidente del Getafe Ángel Torres comienza con el asunto de la semana tras las lesiones en el parón internacional: "Tenemos dos jugadores que llegan el viernes de sus compromisos internacionales...para jugar el sábado...contentos no estamos. Esto de los parones acaba con cualquiera. Hay que convencer a UEFA y FIFA de que se cambie esto".

"Con Bordalás ha sido injusta mucha gente. Duele a cualquier ser humano que sea tan injusto con alguien y los datos se han demostrado que no eran ciertos", dice con tono dolido y deja un dardo a algún entrenador como Xavi: "Gente que ha llegado hace tres días a entrenar se atreven a decirle cómo tiene que jugar"... "Xavi sí por ejemplo, Cholo, cualquier entrenador".

Valora lo que significa su club, representando a un club de un pueblo de Madrid: "Hay gente que no admite que el Getafe tenga derecho a jugar con el Real Madrid con el Atleti, a decirle a la UEFA que no viajamos a Milán. Ahora tenemos una carta de la UEFA que nos da las gracias por salvar vidas".

Detalla cómo decidieron el fichaje de Greenwood: "Otros equipos españoles no se atrevieron por lo que iban a decir la prensa, la gente. Estudiamos su problemática y entendimos que todos tienen derecho a equivocarse suponiendo que hay algo. Futbolísticamente es la leche".

Hace poco Morata reconoció en Radioestadio noche que tras el Chelsea valoró volver al Getafe. No sucedió pero el presidente cree que pasará en el futuro: "Morata me ha dado su palabra que se piensa retirar en el Getafe. Le adoramos".

Se vuelve a mostrar crítico con el VAR: "Lo de las líneas seguimos esperando que alguien nos lo explique. Yo dudo de las líneas y no se puede tardar tanto tiempo. En el Mundial de Qatar iban rápido y aquí cada día se tarda más".

Da su visión sobre los vídeos de los árbitros de RMTV: "Cada uno en su casa hace lo que quiere pero no me parece bien. A veces me da vergüenza escuchar los partidos de categorías inferiores, habría que echar un poco el freno que son niños. De los vídeos si hay árbitros que les puede la presión hay que ayudarles".

"Hay que arreglarlo por el bien del fútbol y del Barcelona. Hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Está ocurriendo en Inglaterra, Italia y en España tiene que ser lo mismo. Si eso ha ocurrido, alguien tendrá que pagar las consecuencias".

Sobre las explicaciones de Laporta señala que no le han convencido ni las que dio en público ni las que le ha dado en privado ya que son "muy amigos". "Tiene que haber sanción", zanja.

En cuanto a la Superliga comenta que "no tiene ningún sentido. No sería bueno para la liga española. Y sin los ingleses no es posible. Para mí España es la mejor Liga de Europa pero la Premier nos saca 15 años de avance económico". De Arabia que "eso va a durar cuatro años, hay futbolistas que ya se están volviendo".