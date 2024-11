Agustín Mora, Portero del Vic: "He vivido uno de los mejores momentos de mi vida"

El Atlético de Madrid ha sufrido hasta el final frente al Vic para pasar de Primera Ronda de la Copa del Rey. Hasta el minuto 80 el equipo catalán le ha plantado cara a un Atlético que ha tenido que sacar sus grandes estrellas para conseguir la victoria final de 0-2.

Uno de los protagonistas del encuentro ha sido el portero local, Agustín Mora, que se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche tras un partido histórico: "Noche de celebración y noche histórica. Uno de los objetivos más importantes de hoy era dar una buena imagen, y un buen partido a nuestra afición y a la gente".

"Hemos dado una buena imagen de lo que es el Vic, un club y una ciudad muy importante en Cataluña que está creciendo. Tenemos jugadores de mucho carisma y nivel, estamos primeros en liga y hemos cumplido el sueño de enfrentarnos a uno de los mejores equipos del mundo", asegura.

El Vic actualmente es primero de la Liga Élite Catalana, la sexta categoría: "Tuve ofertas de Tercera División pero creí en el proyecto de este equipo y no me arrepiento, he vivido uno de los mejores momentos de mi vida". Agustín compagina su vida de futbolista con la de estructurista desde los 18 años: "Cada día trabajo para aprender y en un futuro llevar la empresa de mi padre. Trabajo nueve horas al día y entreno tres días a la semana. Es cansado pero me gusta".

Mora se ha llevado de este partido un gran recuerdo y también una camiseta que guardará para siempre: "Que Oblak me haya dado su camiseta es un sueño, es un portero en el que me fijé mucho cuando llegó al Atlético de Madrid. Ha sido él mismo el que me la ha dado al finalizar el partido".