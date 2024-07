Adrián San Miguel: "No veo a Klopp cogiendo el cargo de seleccionador de Inglaterra"

Adrián San Miguel regresa a la que fuera su casa con 37 años y después de permanecer 11 temporadas en la Premier League. Primero West Ham y después Liverpool fueron sus clubes en Inglaterra, con una etapa que finaliza para volver al Real Betis. "Fue un día muy emotivo, emocionante, de muchos sentimientos, ese reencuentro con todo el club y la afición después de 11 temporadas en la Premier. Estoy como un niño, muy ilusionado de volver a LaLiga", ha contado el portero en 'Radioestadio noche'.

"Cuando salí del West Ham en 2019 estuve bastante cerca de volver a LaLiga, con varios clubes, pero a última hora salió el Liverpool y no podía rechazarlo", ha dicho Adrián San Miguel, que añade que era "una grandísima oportunidad" y optó por seguir en Inglaterra para posteriormente regresar a Heliópolis. "Siempre se me ha relacionado con el Betis, pero las oportunidades llegan y hasta ahora no ha sido la verdadera oportunidad, y qué bonito que se crucen los caminos cuando el club progresa y disfruta de Europa".

El portero ha comentado que viene para "competir" e "inspirar" también a los más jóvenes en el vestuario, además de elogiar la figura de Isco, uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada con la camiseta verdiblanca: "Ya he hablado con él, nos hemos conocido personalmente. Está a la expectativa de que vuelva a su mejor nivel, ya lo ha demostrado. Isco de nuevo va a ser muy importante, ojalá lo veamos en el mejor momento", ha señalado el meta.

Además, el meta ha hablado de Jurguen Klopp y de los rumores que le relacionan con el cargo de seleccionador inglés tras el adiós de Gareth Southgate: "Dudo sinceramente que Klopp sea el siguiente seleccionador, me resultaría muy extraño. Jurguen está capacitado para hacer lo que le dé la gana, pero no lo veo, quizás necesitaba ese periodo de reflexión después de varias temporadas bastantes duras. Al final hubo momentos que le desgastaron y él quería disfrutar como persona normal, ver fútbol... Pero no me encaja que pudiera coger un cargo así".

Por último, ha calificado de "brutal" el campeonato de España en la Eurocopa: "Ha sido brutal cómo han irrumpido jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams. La madurez no te la da la edad, ellos han demostrado que son grandísimos profesionales, han marcado las diferencias y eso unido a las grandes acciones de los porteros".