“Ojalá pudiera ser otra vez jefe de Fernando Alonso en la Fórmula 1. En la vida nunca se sabe”

Han pasado 6 años desde el primer Mundial de Alonso en Renault. Para Briatore “el primer Mundial siempre es el mejor y el más lindo. La primera vez fue muy emocionante porque Fernando era muy joven. Habíamos apostado mucho por él, sentía que era fenomenal, especial. Fue una temporada estupenda e increíble, porque en cada carrera siempre podíamos competir. Es un recuerdo único”.

Para Briatore Alonso no sólo es un piloto de Fórmula 1. “Alonso más que nada, es un amigo y ya nos conocemos diez o doce años. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y sigo teniendo buena relación con él. Es una persona especial porque no es sólo un gran piloto, sino un chico normal, muy modesto, muy sincero, de verdad”. Además “Cuando trabajas con un campeón como él, todo es muy fácil. Entre nosotros hubo mucha complicidad, que es algo muy importante. Ganamos un Mundial de forma increíble, el primer mundial con Renault fue un milagro. Trabajar con Fernando es muy bonito porque es muy animado, también cuando habla con los ingenieros es muy claro y da unas indicaciones muy importantes. Es uno de los pocos grandes pilotos junto a Senna, Prost y luego hay Schumacher. En los últimos veinte años hubo pilotos fenomenales y Fernando es uno de ellos”.

Ante la posibilidad de volver a ser el jefe de Alonso, “Ojalá, con mucho gusto. En la vida nunca se sabe, vamos a ver. De todas maneras, hablo con Fernando muy a menudo. Espero que Ferrari le dé un buen coche y que el año que viene pueda competir para ganar el Mundial”. Alonso ha dicho que acabará su carrera en Ferrari, por lo que Briatore debería trabajar en Ferrari para poder ser su jefe. “Sería estupendo, creo que Fernando y yo hemos hecho cosas excepcionales. Ahora está con Ferrari, donde hay managers muy valientes. Domenicali es un amigo, una buena persona, un buen manager. Luca Cordero di Montezemolo es una persona excepcional. Para mí es suficiente seguir a Fernando y verle cada domingo. Soy un tifoso de Ferrari, pero en la vida nunca se sabe, puede pasar de todo. Creo que Fernando podrá ganar el Mundial con Ferrari también sin Flavio Briatore”.

Sobre cuando cree que fue más feliz Alonso, “seguramente cuando ganó el mundial con Renault era muy feliz, pero estoy seguro de que cuando gane el Mundial con Ferrari será aún más feliz porque será el presente, no el pasado. Fernando es feliz cuando lleva una buena carrera. También hoy, aunque llegó en la tercera posición, porque con el coche que tenía a su disposición hizo una buena carrera. Ayer escuché una entrevista en la televisión italiana: estaba enfadado por el resultado de la calificación. Él se ríe sólo cuando va a ganar, llegar segundo es una tragedia: él siempre quiere ganar”.

Se ha rumoreado con Briatore podría acabar como el patrón de la Fórmula. Cree que habría que hacer cambios: “En el futuro hace falta bajar los gastos y bajar toda la tecnología. El piloto tiene que conducir con placer, mientras ahora tiene que hacer mil operaciones, pinchar botones a la derecha y a la izquierda. La Fórmula 1 tiene que volver a ser más normal, con los pilotos que puedan luchar entre ellos. Ahora es muy cara, los precios por temporada son muy altos. Tenemos que dar más valor al piloto, que es la estrella de la Fórmula 1. En el futuro los coches tendrán que ser menos tecnológicos y espero que las reglamentaciones sigan este rumbo.

Y es que la Formula 1 “ha cambiado mucho porque los ingenieros han tomado el control de la Fórmula 1 y las reglamentaciones son muy difíciles de interpretar. Ya viste lo que pasó la semana pasada: el viernes había una reglamentación, el lunes otra diferente. No es posible cambiarlas durante las carreras. Deberían ser más claros y todos deberían tener la posibilidad de entenderlas. A los espectadores no le interesa nada de eso, ellos sólo quieren ver a los pilotos luchar. Teníamos que volver a una Fórmula 1 más normal, como en la época de Senna, Prost, Mansell y Alonso en sus comienzos. En los últimos cinco o seis años la Fórmula 1 se ha vuelto muy tecnológica, mientras que los pilotos necesitan conducir con más tranquilidad, sin pinchar mil botones. Debemos volver a los orígenes”.

Para Flavio no hay duda: “Hay cinco o seis pilotos muy buenos y Fernando es el mejor. Luego están Hamilton, Vettel, Button y Webber. Rosberg es muy bueno también, aunque no tenga un coche que pueda competir. Fernando está haciendo cosas maravillosas aunque no tenga coches como los de Red Bull y McLaren. Vettel es muy joven y el más rápido. Este año ha fallado muy poco y siendo campeón del mundo tiene más seguridad: si Fernando condujera un Red Bull ganaría con una diferencia enorme, con lo cual debemos respetar a los ingenieros de Red Bull porque han hecho un coche espectacular. Vettel ha hecho una muy buena temporada el año pasado y también este año: felicidades”. Cree que el mundial ya está finalizado: “ya dije después de la primera carrera que Ferrari tenía que cambiar el coche. El Mundial ya se acabó, a no ser que pase algo trágico”.

Briatore ha vivido grandes momentos en la Formula 1: “He tenido unos cuantos, sobre todo cuando he creado algo nuevo. El primer Mundial que gané con Michael Schumacher en Benetton fue muy bonito. Pero creo que fue estupendo cuando fiché a Alonso. Todo el mundo decía que estaba loco porque era un piloto muy joven, incluso los periódicos españoles y las televisiones. Cuando ganamos la primera carrera en Budapest fue un gran día: lo que había imaginado se había convertido en realidad”.

Sin embargo, uno de los peores fue aquel GP de Singapour, que acabó con el italiano fuera de la Fórmula 1: “Aquello fue un hecho político. Todos sabíamos que la FOTA era muy potente. Estábamos yo, Montezemolo, Hewitt de Toyota, también estaba Ron Dennis. Sabemos cómo se comportó Massa, que intentó eliminar a los enemigos con cualquier recurso. En Singapur era imposibile para Fernando ganar aquella carrera, pero fue muy afortunado porque Massa tuvo algunos problemas, hubo dos safety car. Si Fernando no hubiese ganado luego no hubiera pasado nada, en cambio después de un año llegó la venganza. Me fui al tribunal de París y gané la causa. Fue una página muy fea porque después de 17 años de Fórmula 1 fuimos tratados como delincuentes”.

La comparación entre Alonso y Schumacher sigue siendo un tema muy común en la F1. Para Briatore “son dos pilotos totalmente diferentes. Fernando es un poquito mejor, porque cuando Michael tiene presión falla mucho, mientras que Fernando cuando tiene más presión aumenta su concentración. Habría sido estupendo tener a Schumacher y Alonso en el mismo equipo. Creo que en la calificación Michael podría llegar primero, pero Fernando ganaría la carrera”. No oculta su deseo de que Alonso acabe superando a Shumacher: “Espero que sí, porque Fernando merece ser el mejor piloto de la historia. Ha decidido quedarse en Ferrari hasta terminar su carrera y espero que Ferrari le dé un coche para que Alonso pueda ganar más títulos que Schumacher”.

La primera carrera que ganó Alonso fue en Hungría con Renault y hoy, ha sentido algo especial al volver al circuito “porque cuando Alonso ganó en Hungría fue un día especial y excepcional. Un día que voy a guardar en mi mente para siempre”.