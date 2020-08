Doctor Xavier Mir: "Una persona normal tardaría tres meses en recuperarse de una lesión como la de Márquez"

Mar Márquez se prepara para volver a competir el próximo domingo en Brno (República Checa), tercera prueba del Mundial de Moto GP, aunque no estará recuperado al 100% para la carrera, según ha informado el doctor Xavier Mir esta tarde en declaraciones al equipo de 'Radioestadio del Motor': "Al 100% no va a llegar y se trata de no arriesgar más de lo que toca".

El pilo de Repsol Honda fue operado hace menos de dos semanas del hombro por el "doctor milagro", Xavier Mir, uno de los doctores con más renombre dentro del mundo del motor y en el que confían mucho otros pilotos. Aunque se encuentra mejor que en Jerez, Xavier Mir explica que "no estará curado completamente en Brno" porque la musculatura todavía está afectada: "La fractura está fijada pero el problema son las partes blandas".

Según ha indicado Xavier Mir, la capacidad de sufrimiento y la musculatura del piloto, sumado a la disponibilidad de medios a su alrededor, propician una recuperación más rápida que la de una persona normal, que tardaría cerca de tres meses en salir de una lesión como la de Márquez. No obstante, el encadenado de tres carreras continuadas las próximas semanas "complica la recuperación" por la ausencia de tiempo suficiente de descanso.

En cuanto a la decisión final de no competir en Jerez la pasada semana, el doctor ha opinado que "fue super sensata para poder estar en mejores condiciones en Brno", ya que "el riesgo era demasiado". Asimismo, ha asegurado que se siguieron todas las normas y se realizaron las revisiones pertinentes del check-point.

De cara a la carrera del GP de República Checa, Márquez pasará doble revisión mañana lunes y el miércoles antes de viajar a Brno.