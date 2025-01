Paloma del Río: "El deporte femenino es noticia puntualmente"

Marcó un antes y un después dando visibilidad al deporte femenino, dio voz a unas de las competiciones deportivas más reputadas y es reconocida por los auténticos seguidores de la televisión.

Fue la primera periodista en recibir la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2015 y acumula otros muchos reconocimientos, como el Premio Ondas de 2019.

Ella es Paloma del Río, periodista española, ya jubilada, aunque no está totalmente desconectada del mundo de la comunicación. "Creo que hay que ir sacando el pie del acelerador despacio", cuenta. "Tengo suerte de que me siguen llamando para hacer mesas redondas, conferencias, presentar galas... Creo que todavía se acuerdan de mí para hacer este tipo de eventos y para seguir mandando el mensaje de la defensa del deporte minoritario y del deporte femenino".

El mundo de la comunicación nunca ha sido fácil, especialmente en los comienzos de Paloma del Río y otras grandes comunicadoras del país. Del Río recuerda cómo empezó todo: "Me preguntaron qué quería hacer y lo que yo quería era deporte".

Del Río supo hacerse un hueco gracias al trabajo duro. Aprovechó sus años para reivindicar el deporte minoritario y dar visibilidad al deporte femenino. "El deporte femenino es noticia puntualmente. Sin embargo, el deporte masculino es permanentemente noticia, hasta por anécdotas", apunta.

"No hay continuidad de seguimiento por parte de los medios. Si no echamos ganas los periodistas para darles brillo (al deporte femenino) y sacarlas de las páginas finales de los periódicos, no van a poder brillar ni tener los patrocinadores ni el desarrollo que se merecen", añade.

Aun así, a pesar de que aún hay grandes diferencias, reconoce que "hemos mejorado mucho. Espero que poco a poco vaya mejor cada año".