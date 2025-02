Nena Daconte: "Para mi es como empezar de cero porque tengo las mismas ilusiones que cuando tenía 15 años"

Ni Mai Meneses ni Nena Daconte… Ella es María… Atrás quedaron aquellos difíciles años en los que estuvo sumida en un pozo por culpa de sus miedos, sus inseguridades y sus adicciones. “Para mi es como empezar de 0 porque tengo las mismas ilusiones que cuando tenía 15 años, cuando vivía la música con mucha autenticidad y mucho amor”, ha explicado María en Por Fin. Hoy puede decir bien alto que es una persona nueva y que quiere empezar de cero en todos los aspectos.

Tuve una depresión psicótica. Me ha costado mucho tiempo salir de ese problema de salud mental

Hace 18 años lazó la canción que la catapultó a la fama "Tenía tanto que darte". María tenía al público de su parte y el éxito le sonreía, pero cada vez que se bajaba del escenario un mundo de sombras le atormentaba. Aún así siguió componiendo, cantando y publicando discos. Hasta que decidió apartarse de la música. Había desarrollado miedo escénico. “Yo desarrollé miedo escénico, tenía muchas inseguridades… Con el tiempo me he dado cuenta de que no abrazaba la parte negra de mi vida, hay que aprender que el amor hacia uno mismo es muy importante. Ahora me subo a un escenario sin miedo y es lo más parecido a la felicidad y a la libertad que existe", ha expresado la artista.

Hace unos días que ha lanzado tu último sencillo, que se llama “Libre” y en el que explora el amor sin ataduras. María ha explicado que la canción "habla del amor en las relaciones abiertas, un amor sin ataduras, dejando atrás la necesidad de poseer, los celos…".

Actualmente prepara el lanzamiento de su séptimo álbum, “La Escafandra”, una historia de amor contada por etapas que verá la luz en 2025. "Es una colección de canciones en las que nos muestras las diferentes fases del amor: desde el flechazo hasta la decepción más absoluta, pasando por el proceso de duelo y aceptación que supone una ruptura", ha señalado la madrileña.