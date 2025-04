Manuela Carmena: “En estos momentos la democracia necesita una transformación”

Ella es memoria viva de nuestro país. Manuela Camena, la mujer que ha desafiado lo establecido desde distintas trincheras. Se estrenó como abogada laboralista, defendiendo a trabajadores y detenidos durante la dictadura y fue una de las fundadoras del despacho en el que se produjo la matanza de Atocha de 1977. Uno de los crímenes que conmocionó a la España de la Transición: “Me salvé de milagro”, ha dicho Carmena en Por Fin

Cansada de pedir justicia para los débiles, quiso impartirla ella misma. Se preparó las oposiciones para jueza. Se compró “los programas, los libros y los papeles”. Y así, dio el salto a la judicatura, un territorio -hasta entonces- ligado a los hombres. En enero de 1981, a sus 36 años, alcanzó su objetivo. Pronto destacó por promover una justicia diferente, útil y próxima a la ciudadanía. “Durante la dictadura nunca pensé que podía haber sido jueza”, ha indicado Carmena.

En 1993 logró ser la primera jueza decana de Madrid. Acabó con los retrasos, los sobornos y las corruptelas. Y tres años después, fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial. “Yo me siento orgullosa de todo lo que he hecho. He ido pasando por diferentes puestos de trabajo y todos me han satisfecho. Con cada uno me he ido sintiendo más completa”, ha indicado Manuela Carmena.

Sobre el enfrentamiento entre el legislativo y el judicial ha manifestado que: “A nuestra democracia le falta ser profundamente demócrata. Los vocales se deben elegir en el Congreso de los Diputados con total transparencia, con explicaciones, con discusiones, que los medios de comunicación profundicen”.

El discurso político se está convirtiendo en un teatro y de lo importante no se habla

Defensora de lo público y de “mejorar entre todos lo que es de todos”, llegó a la política en 2015, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Madrid. Aunque en 1982 le ofrecieron por primera vez dar el salto a la política. Fue el ex ministro del Interior, José Barrionuevo y ella denegó la oferta: “No me apetecía y le dije que me gustaba mucho ser jueza”.

A veces pensamos que la democracia es un paisaje permanente, pero late en la vida de las personas.

En las elecciones de 2015, sí decidió dar el salto a la política: “En 2015 tenía muchos proyectos. Ser alcalde es algo distinto y pensé que había candidatas de derechas que tenían una edad semejante a la mía. Me pareció que había un cambio. Nadie pensaba que iba a ser completamente independiente”

Ahora a sus 81 años, Manuela Carmena publica su cuarto libro, “Imaginar la vida. Cuatro décadas transformando lo público”, unas memorias donde -sin tapujos- y a través de su experiencia y su mirada crítica, recoge su obsesión por llegar a las personas y ser útil más allá de la burocracia.