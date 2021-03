¿Recuerdas alguna metedura de pata por culpa del corrector de tu móvil?

¿Por qué los correctores del móvil corrigen lo que les da la gana? Judith González nos habla de cagadas del corrector con las que has querido llorar alguna vez. “Con los correctores automáticos de textos muchas veces tenemos una relación amor-odio. Por una parte, es cierto que nos avisan de muchas erratas que se nos cuelan al escribir, de bailes de letras, de sílabas que nos faltan; pero, por otra parte, es verdad que nos juegan también malas pasadas”.

La filóloga nos cuenta que hay gente que, en lugar de acudir al diccionario, va probando con el corrector, “si escribo esta palabra con be, la marca en rojo y si la escribo con uve no, pues será con uve”. Esto es una actividad de riesgo, nos alarma Judith, “porque además hay palabras que al corrector no le gustan nunca. Por ejemplo, fotorreportaje acaba subrayada en rojo tanto si la escribes con una sola erre como si la escribes con dos. Curiosamente, la admite si la escribimos separada, cuando la opción correcta es escribirla en una sola palabra y con doble erre.” ¡No te lo pierdas!

PALABRA DE LA SEMANA

¡Los oyentes han hablado! La palabra ganadora de esta semana es 'coronaversario'. Ésta era una de las opciones frente a ‘tripanofobia’ y ‘tó gucci’. ¿Qué significado tiene nuestra ganadora?