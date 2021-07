Punta Norte: Anda cerca la respuesta a la gran pregunta

Javier Cancho nos acerca en ‘Punta Norte’ a los alienígenas. ¿Está cerca la respuesta a la gran pregunta? Nuestro compañero empieza diciendo que “el ser humano está inmerso en la búsqueda de otros mundos, queriendo saber si existen civilizaciones extraterrestres. Ese viaje ha comenzado sin haber conocido a fondo nuestros lugares recónditos, los escondrijos más profundos que tenemos en este planeta. Estamos buscando fuera sin haber salido todavía de nuestros propios callejones sin salida, sin haber llegado a las entrañas de nuestras mayores dudas, sin haber alumbrado los pozos más oscuros que tenemos.”

Es razonable pensar que debe haber alguien más ahí fuera, pero, ¿hay alguien realmente? Javier Cancho señala que “hay como una especie de anhelo que, creo, viene estimulado por un instinto básico como es la curiosidad.” Continúa diciendo que “hay mucha curiosidad por saber, por descubrir, si tenemos vecinos cósmicos. Si el universo es tan grande, ¿dónde está todo el mundo? O mejor dicho, ¿dónde están los otros mundos?. ¿Cómo es posible que no hayamos visto nada, ni detectado a nadie? Este es uno de esos muchos asuntos en los que sigue sin haber respuestas a unas cuantas preguntas relevantes.

Ha ocurrido en las últimas semanas. El gobierno de Estados Unidos no tiene explicación para las decenas de objetos voladores no identificados vistos por pilotos de su Ejército. Un informe del Pentágono publicado este mes de junio aseguraba que desde el año 2004, desde entonces, de 144 avistamientos a los que no podía darse una verosimilitud razonable, todos menos uno siguen sin tener una explicación. ¿Quieres conocer la historia al detalle? ¡Escucha el audio completo!