Sara Escudero: "Más 'sensateting', más 'ortografing' y menos 'multitasking'"

Hace un par de días, Sara Escudero estaba leyendo un artículo sobre el multitasking de 'El Confidencial' que empieza con un símil de oferta de trabajo de recepcionista con tal envergadura que era "la manera formal y eufemística de decir: necesitamos un ciborg sin vida propia para que nos la ceda a nosotros y ahorremos 7 trabajadores a cambio de unos cuantos euros al mes para que nosotros sí podamos amasar los dólares a dos manos".

"Qué un solo cuerpo albergue 7 trabajos no puede ser" y "yo lo que pido es un poco de sentido común" porque "si ya cuesta trabajo que no se te caiga el abrigo que lo tienes engarzado en el brazo ni te ruede la maleta del avión cuando enseñes el billete del avión con el DNI para coger el vuelo y, peor, si el DNI lo llevas en la mano pero el billete está la mano ¿cómo vas a atender a un check in en castellano, coger el móvil y mirar si hay disponibilidad para un suizo, cobrar al del check out en francés y pedirle al del tonner en italiano que cambie la cosinni porque no imprime biene?". Luego se desatienden otras tareas más importantes que dejamos de lado con el multitasking como "escribir bien una frase" como una persona que ponía 'aga' (haga), 'sine' (cine) y 'soi' (soy).

Por ello, lo que reivindica es "más 'sensateting', más 'ortografing' y menos 'multitasking'".