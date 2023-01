Sara Escudero: "Vas sumando chorrada a chorrada y se te va la fortuna"

Con la llegada de un nuevo año, llega enero lleno de gastos sin sentido que provocan una caída en las cuentas corrientes. Por ello, en su Sarao Bravero de 'Por fin no es lunes', Sara Escudero analiza este comportamiento del ser humano en el que no sabes en qué se va el dinero pero "justo te timbra el de Amazon con una chorrada y vas sumando chorrada a chorrada y se te va la fortuna".

"En enero hay licencia para comprar chorradas y no sumarlas. En España todavía nos siguen escociendo cosas como los diez centimitos de las bolsas de plástico que muchos dirán: no es por los diez céntimos, es que me recuerdan que se me ha olvidado la bolsa de tela", según Sara Escudero, que asegura ser mentira porque "somos capaces de destrozar el papel de regalo de algo que te han cogido por el ansia, pero luego guardamos las bolsas monas porque las podemos reutilizar".

Grapas de oro, pastillas de oro o papel higiénico de oro muestran que "el ser humano es una maravillosa contradicción en estas pequeñas cosas, y sobre todo en enero que quieres empezar vida sana pero el mes empieza después de reyes con su roscón. En enero vamos a ser hormiguitas que ahorran, pero si nos dicen que nos venden oro a precio de lata vamos como urracas a los brillis brillis".

Sin embargo, enero deja aspectos positivos como los buenos testimonios a favor la fiesta ilegal de la rave en La Peza (Granada) que Sara Escudero califica como: "La magia de enero, esto es la magia de enero, que todo lo tiñe de válido, de molón. Solamente enero te da momentos de valor incalculable como abrir la nevera para ir a beber agua fresca y acabar calentándote tres tápers de los restos de nochevieja porque, si la preparaste bien, todavía están ahí hasta el día 9.