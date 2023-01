Sara Escudero: "Está feo despreciar a un pobre Twingo que bastante tiene con llamarse como un juego de mesa"

Hoy es San Bonito de Clermont, una zona cerca de Lyon, pero no olvida la cuesta de enero con un "panorama general con mucho resquemor" y con el feo gesto de "despreciar a un pobre twingo que bastante tiene con llamarse como juego de mesa y el Casio ha sido nuestro Rolex rural". Aquí ocurre que Shakira, a modo de Chiquito de la calzada, tiene "pupita dentro" y "le salen sapitos por la boca".

Esto la define con la frase del "qué hacer cuando no sabes qué hacer contigo" que es la versión moderno-glamurosa del clásico "estoy que no me aguanto ni yo" y aquí la solución es "irse" como Froilán que se ha ido con su abuelo pero cambiando el pueblo con "los cafés calentitos en la mesa camilla al calor del brasero de picón" por "el brasero de petróleo en el yate camilla".