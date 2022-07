Los relojes de pulsera

He leído que los nuevos relojes de pulsera, de estos que se sincronizan con el móvil, van a medirnos la fiebre también. Vale, bien: pulsaciones, un sensor de calor y fácil… Pero digo yo: para eso ya tenemos los termómetros. No sería más útil que, por ejemplo, detectasen, qué sé yo, a los tontolavas? Por ser fina…

Porque ahí meto yo a impresentables, indeseables, gente seta, gente rancia, gente chula, Boris Johnson… Y gente guarra, claro, me refiero a sucia. En plan que te sientas en una cafetería y ves que empieza “pi… pi… pi…” cuando llega el camarero/a. Pues mira, evita pedir pinchos que lleven huevo o mahonesa, sobre todo si es verano… Puede ser muy útil también que hubiera varios pitidos según la intensidad del tontolavismo:

Pi, pi, piii, para lo leve como lo del guarrete del café. Pero aquí incluiría gente que sonríe poco, que dá la mano blanda, los que abrazan mal (o sea, flojo o peor: con palmaditas!), los que dan dos besos sin siquiera rozarte

la cara… Gente que sientes que están mejor lejos que cerca, como dirían en Barrio Sésamo… Pipipipipipiiii, para los “yoístas”, “yo es que… pues anda que yo… yo siempre más…” PEEEEREEZA!!! Aquí metería también, por

gravedad, a los listillos/marisabidillos que saben todo incluso antes de que pase! Y luego yo pondría un momento Fabrik “pipipipií pipipipipipí” para avisarte de los egocéntricos, de los chupasangre y de los parásitos emocionales. Con esto no habría tantas bodas pero claro, tampoco tantos divorcios. El pueblo sale ganando aunque los abogados un poco menos…

Otra cosa que podría detectar el relojito es la mentira, como un mini polígrafo. Y así cuando alguien te dice “qué bien te veo, chica…!” si está que te da hasta mordisquitos el reloj… Sabes que con muy buenos ojos no te ve…El miedito que me da es que si esto lo hiciera un reloj… imaginad un roomba lo que podría hacer! Por ejemplo, va a entrar a tu habitación, detecta que estás en modo amor con tu pareja y “zzzzzzz” se da la vuelta! Pal baño. Y, ojo, que esa misma cualidad podría servir para detectar las infidelidades! Que se active y entre cuando está habiendo engaño conyugal en su hogar y entra en la habitación como un loco bruuuum brruuum!! Y ya el remate sería que detectasen las guarrindonguerías o la mala vida en plan roomba de hotel, por ejemplo, que va a la 301 y… psssss… media vuelta que yo ese polvo no me lo como!