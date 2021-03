Sara Escudero: "Es muy terrible que alguien vaya al trabajo como vino al mundo, sin voluntad y llorando"

Sara Escudero llega a 'Por fin no es lunes' para hablar sobre las relaciones entre los jefes y los trabajadores. "El tema de trabajar en un sitio donde no se va con ganas, alegría e ilusión yo creo que al final vas a estar entre 4 y 12 horas y vas a salir peor que entraste. Es muy terrible que alguien vaya al trabajo como vino al mundo: sin voluntad y llorando. Así no se puede", dice Sara.

Además, cuenta que "es muy feo ver que en las empresas los trabajadores quedan para echar pachangas de fútbol o baloncesto. Luego los directivos quedan para echar un tenis o un pádel. Y después están los jefes, que juegan al golf. Más pequeñas son las pelotas, en sentido literal", bromea.