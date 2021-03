Sara Escudero: "Todos tenemos un musculoso que nos ha dado vergüencita"

Sara Escudero nos cuenta en 'Por fin no es lunes' su experiencia con "protonovio" al que presentó a sus padres. "Cuando ves la cara de tu padre, que los ojos se le salen de las órbitas, y que está viendo que este señor solamente hacía que apretarse el bíceps...", cuenta la colaboradora.

"Todos tenemos un musculoso que nos ha dado vergüencita, en una amiga, amigo, familiar. Mi protonovio era de estos y tenía el ego más arriba de un pino", dice.

Además, Sara nos da consejos para cuando no podemos opinar sobre los novios o novias de nuestros amigos o familiares: "El día en el que conoces a la pareja de tu amigo o amiga y te dices a ti misma es que no pegan, es que esto es un malaje, que energía tan mala tiene. Dítelo a ti misma, no en voz alta".

Cuando el cerebro piensa "no me gusta", tu boca lo traduce en "me encanta tía, de verdad".

Pero Sara destaca uno de los momentos más importantes: la ruptura. "El día en el que te llama y te dice que lo han dejado, lo primero que te sale es una interpretación digna de los Oscars. Se dicen frases galeanas, tipo la vida es así. Pero como diga que la ruptura ha sido porque estaba harta… solo sueltas exabruptos y liberas la tensión acumulada", sostiene.