Ignacio Varela: "La ventaja de ir al infierno es que ya puedes pecar libremente"

Esta semana, el presidente del Patronato del Museo del Prado, Javier Solana, presentó el resultado de un estudio muy interesante. Un grupo de científicos ha analizado durante varias semanas la forma en que los visitantes del museo contemplan una de sus obras más famosas y complejas: 'El jardín de las delicias' de El Bosco.

La conclusión es que de los tres paneles que contiene el cuadro, el que más llama la atención del público y al que dedicamos más tiempo es el que representa el infierno.

Nuestro sospechoso de sábado, Ignacio Varela, no quiere hacer una descripción del cuadro ni un resumen de este estudio, sino algo más tentador, aprovechar la noticia para hablar del cielo y el infierno y para hacerlo con ironía e irreverencia.

¿Le ha sorprendido a Varela el resultado del estudio? Porque lo que está claro es que el infierno nos atrae. "No me ha sorprendido la conclusión del estudio, pero sí me sorprende que el Museo del Prado promueva esas investigaciones sobre la forma en que miramos esas obras de arte".

Qué opina Varela sobre el cielo y el infierno

¿Cualquiera de nosotros que vaya al infierno encontrará un montón de amigos y también a casi todos sus enemigos, que son absolutamente necesarios. Así que será lo más parecido a continuar la vida, pero pasando más calor.

La mayor ventaja es que en el infierno ya puedes pecar libremente sin que te pase nada malo. Porque como ya te has muerto, el comilón puede hacerlo hasta que quiera, el bebedor también, el jugador apostar lo que quiera".