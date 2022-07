Ignacio Varela: "Este gobierno está programado para soltar dinero como una regadera, y no es la solución a la inflación"

Todos hemos visto que los dos gobiernos tienen ideas contrarias y no se cortan a la hora de escenificarlo. Las explicaciones son infantiles. Una es decir que los gobiernos de coalición son conflictivos y que lo bueno es la mayoría absoluta son lo deseable y otra es que lo lógico es que se peleen. Los gobiernos de coalición son la tónica de Europa y parece que funcionan bien.

En Suecia y Dinamarca tienen gobiernos monocolores, pero es una excepción ya que no tienen mayoría absoluta. Solo tres países de la Unión Europea tienen un gobierno de mayoría absoluta: Grecia, Malta y Portugal y no son los más avanzados de Europa, aunque los portugueses nos están dando varias lecciones.

Para formar una coalición, es necesario ponerse de acuerdo en la política económica, la defensa, la política exterior, los impuestos. Hasta que no se ponen de acuerdo en eso, no siguen adelante. Después repasan todas las áreas de gobierno y hacen un programa detallado. Deciden posteriormente como funcionan en el día a día. Todo lo acordado lo ponen en un documento de 150 o 200 páginas y después buscan a las mejores personas para los cargos. Cuando tienen todo esto, lo presentan al parlamento. Hay discrepancias entre ellos, por supuesto, pero se solucionan antes, en la negociación, no en la actuación. En España, sin embargo, no tardaron en firmar el acuerdo de coalición. El problema es que no comparten los fundamentos . Discrepan en política económica, en exterior, en defensa, en política fiscal, ... Y todo porque no lo discutieron antes.

Además, ha añadido que hay muchos problemas al no haber discutido en estos temas y tenemos otro, el de la inflación. "No se me ocurre peor combinación de gobierno para combatir la inflación. Este gobierno está genéticamente programado para gastar, para soltar dinero como una regadera, de vocación manirrota. No pueden hacer otra cosa porque, en el momento en el que intentaran cambiar su política económica, la coalición saltaría por los aires. Y gastar es justo lo contrario de lo que hay que hacer para rebajar la inflación.