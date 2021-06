Sabino Méndez: "Les pedimos madurez a niños que deben jugar y reír"

En 'Por fin no es lunes' reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre la madurez. "Cuando se plantean esto de evaluar el adecuado grado de madurez de los niños para ver si pasan o no de curso, lo primero es saber a dónde vamos. No digo que esté bien o esté mal, sino que nos demos cuenta de que vamos a sustituir un criterio objetivo y puramente matemático, por un criterio subjetivo", indica Sabino.

El sabio sostiene que esto "abre la puerta a muchas incertidumbres, peligros, posibles confusiones". "¿Cómo evitar favoritismo o enchufismos cuando es un comité y no la nota quién decide?", plantea Sabino. "Les pedimos madurez a niños que deben jugar y reír o nos estamos equivocando con eso más que con el sistema de suspensos", declara.

Pero la pregunta es: ¿qué consideraría ese comité como madurez es esas criaturas? Sabino dice que la madurez ha cambiado muchas veces a lo largo de las épocas y de la humanidad.