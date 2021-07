ENCUESTA

El rincón de pensar: ¿Sabes guardar un secreto o eres un bocazas?

¿Sabes guardar un secreto? Todos tenemos secretos y en algún momento de nuestra vida los hemos compartido con alguna persona. Mantenerlo a salvo no es tarea sencilla, requiere tenerlo siempre en mente y recordar que no podemos contarlo. Y eso es misión imposible para aquellos que sienten una satisfacción inmensa al desvelarlo. Claro, que también están aquellos que fieles a la amistad deciden no contarlo a los cuatro vientos y preservarlo de por vida. Tú, ¿con quién te identificas?

