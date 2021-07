ENCUESTA

El rincón de pensar: ¿Cuándo te hicieron ver que ya no eras tan joven?

¿En qué momento fuiste consciente de que ya no eras tan joven? Es cierto que ser joven hoy en día no es igual que hace 30 o 40 años. Aun así, los años no pasan en balde. Los achaques físicos nos hacen sentir el peso de la edad y, además, hay un momento clave en la vida de todas las personas en el que, de repente, te das cuenta de que te estás haciendo mayor. Ese momento se produce cuando entras en una tienda y un jovencito te pregunta: "¿Señora, es usted la última? o cuando estás con un grupo de compañeros y alguno de ellos te suelda: "estás muy bien para tu edad". A ti, ¿Cuándo te abrieron los ojos? ¿Cuándo te hicieron sentir que te estabas haciendo mayor?

