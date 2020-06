Piel de policía: España continúa en máxima alerta contra el terrorismo yihadista

Prueba de que el yihadismo en España sigue vivo, es que tanto en Málaga, como en Barcelona y Madrid, los servicios de información han detectado y detenido a diferentes 'lobos solitarios' a un paso de preparar nuevos atentados.

A escasos dos meses de que se cumplan tres años de los atentados yihadistas de Las Ramblas en Barcelona y de Cambrils, en Tarragona, la lucha antiterrorista avisa de que España continúa en máxima alerta. Carlos Quílez y la periodista Anna Texidor, que ha publicado un libro sobre el fatídico atentado, 'Los silencios del 17-A', analizan el suceso y el estado del yihadismo en nuestro país.

"Me interesaba saber quienes eran estos chicos y cómo se fueron convirtiendo en fanáticos", explica Txeidor sobre los terroristas, que asegura, ha destinado "mucho tiempo en estudiar el proceso de radicalización". "Surgen muchas preguntas sobre cómo fue el proceso para idear el atentado, y muchas todavía hoy no tienen respuesta", resume. "El imán de Ripoll fue el catalizador de las frustraciones de esos chicos, él instrumentalizó y canalizó esas frustraciones, ellos ya consumían propaganda yihadista", dice Txeidor sobre Abdelbaki Es Satty. Txeidor asegura que si no hubiera sido por la explosión en Alcanar, la tragedia podría haber sido aun mayor, dado que los terroristas pensaban atentar contra el Camp Nou. "Volveremos a hablar de estos atentados", avisa la periodista.

"Volveremos a hablar de la investigación de los atentados del 17-A"

La periodista considera que es muy complejo "parar un atentado y que pese a los evidentes problemas de descordinación policial y que hay ajustes, protocolos y rivalidades que arreglar", el trabajo de los que lucharon y luchan contra el terrorismo es inmenso.

