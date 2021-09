'Por fin no es lunes' nos hace una reflexión sobre los filtros de las redes sociales y sus antecedentes. Las fotografías de los años 30 usaban, como si de un filtro se tratara, la buena iluminación, posteriormente se extendió el uso del maquillaje y ahora photoshop y filtros. En su reflexión sobre el tema ha sacado a colación una frase de la película "Todo sobre mi madre" (Pedro Almodovar) donde el personaje de Agrado decía que " Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma".

Para saber si, en la actualidad, el uso de los filtros ha provocado un aumento de operaciones de cirugía estética el programa ha consultado con el Dr. Enrique Monereo. El profesional nos ha informado que si bien sí ha notado más peticiones él defiende que el paciente reflexione sobre qué le puede convenir.

