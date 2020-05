Alaska: "Con la muerte de Little Richard muere una época"

"Fue el primero en una forma de interpretar, fue polémico... uno de esas figuras que solo se pudieron dar en el siglo XX", recuerda Alaska a Little Richard. "A Little Richard le daba tanto miedo volar como a mí, una vez se arrodillo en un avión con todos sus anillos, y rezó: 'Señor, si me sacas de esta te los regalo todos'; y así fue", nos cuenta Alaska.

Olvido, como cada domingo, nos trae a Por fin no es lunes la mejor música. La semana pasada Alaska nos habló de los trabajos que le gustan y esta semana nos trae los trabajos que odiaría hacer. Por ejemplo, con la canción 'Taxman' de The Beatles de fondo, Alaska nos confiesa que detestaría ser... inspectora de hacienda.

'Hablame del mar marinero', cantaba Marisol... pero a Alaska mejor no le hables del mar: "No me siento segura si no estoy en tierra firme, así que no creo que pudiera dedicarme a nada relacionado con el mar, creo que es algo que es un oficio de familia", reflexiona. Tampoco podría ser, como cantaba Antonio Molina, ni minera ni cocinera...