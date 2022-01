Alaska: "Hay quien te dice a los 50: ‘Tú ya no tienes edad para eso’ y yo tengo edad para lo que quiera"

¿Qué ocurre con las profesiones vinculadas a la juventud y que se alargan en el tiempo? Ha sido la pregunta que ha querido lanzar al aire Olvido antes de dar paso al primer tema que ha elegido para traer esta semana a ‘Por Fin No Es Lunes’. El tema en cuestión ha sido ‘Out of Time’, de los Rolling Stones.

“A Mick Jagger le quedan un par de años para cumplir los 80, ¿quién nos lo iba a decir en los 60?” Olvido ha recordado también a Madonna, o a Raphael. A veces a los 50 te dicen “Ya no tienes edad para eso. Yo tengo edad para lo que quiera”. Una reflexión sobre la edad que también ha trasladado al mundo del cine.

“Los papeles de abuela, en muchas películas, los están haciendo actrices de 40 años”, ha reflexionado, como prueba de que muchas veces es la propia industria la que reduce las posibilidades de los profesionales de más edad. Dos efemérides han servido para completar la terna de temas escogidos por Alaska para su sección.

Por un lado, Edvard Munch, autor de ‘El grito’, entre otras obras, murió el 23 de enero de 1944. En su memoria ha sonado ‘The Great Gig In The Sky’, un tema de Pink Floyd, incluido en su álbum ‘Dark Side of the Moon’). Por otro, también tal día como hoy en 1989 murió Salvador Dalí, un genio que inspiró el tema ‘Eungenio Salvador Dalí’, de Mecano.