Jaime Cantizano: "Ya no sabemos si estamos en el veranillo de San Miguel, de San Martín..."

Por si no sabe el día en que ha despertado, bienvenido a este 18 de noviembre de 2023. Si hoy sale a la calle, se va a encontrar tiempo anticiclónico en gran parte del país con predominio de cielos pocos nubosos o despejados o intervalos de nubes altas en el norte penínsular. Ya no sabemos si es el veranillo de San Miguel, de San Martín, etc.

Ojo, que en los Pirineos y Cantábrico Oriental van a notar un aumento considerable de las temperaturas. Únicamente al final del día crecerá la nubosidad en el noreste de Galicia. Nieblas densas en las zonas del Valle de la Meseta, que marcan temperaturas significativamente altas para ser un mes de noviembre.

Cáceres 10º, Pamplona 6º, A Coruña 15º, Sevilla 14º, Bilbao 11º, Santa Cruz de Tenerife 19º, Barcelona 12º, Madrid 8º. Y este fin de semana, hay que seguir celebrando:

La fiesta de los capitanes en Petrer (Comunidad Valenciana)

Nuevo Salón del Manga (Valencia).

Y en las efemérides, un 18 de noviembre, pero de 1982 se constituían las Cortes Españolas con mayoría absoluta socialista, cualquier parecido con la realidad de este momento es pura coincidencia.