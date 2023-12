Jaime Cantizano: "Hemos sobrevivido a la travesía y no hemos sido arrollados por toda la gente que se mueve por las calles de España"

No puede ser. En este fin de semana no podemos llegar tarde. Otro cualquiera sí, pero en este fin de semana es que no nos lo podemos permitir. A solo un día de la Nochebuena y la Navidad hemos sobrevivido a la travesía y no hemos sido arrollados por toda la gente que se mueve en las calles de este país.

Si hoy vuelve a casa por Navidad en uno de esos 20 millones de desplazamientos previstos esta semana por la DGT, y lo hace triste y lloroso porque ni de lejos ni de cerca le rozó el número del Gordo, sepa que se prevé tiempo anticiclónico, con predominio de cielos pocos nubosos o despejados.

A esta hora de la mañana nos encontramos en Barcelona 8 grados, en Madrid tres grados, en Santa Cruz de Tenerife 14 grados, en Palma ocho grados, en León -2 grados, en Bilbao nueve grados, en Zaragoza nueve grados, Valencia cinco, Sevilla cuatro, A Coruña nueve, Cáceres tres grados o Pamplona siete grados.

