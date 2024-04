Jaime Cantizano: "Gastronomía, cultura y turismo juntos en Alcázar de San Juan"

Ya sé que da pereza, pero no se puede llegar tarde. Buenos días, bienvenidos a este 20 de abril de 2024. Un consejo para tener la fiesta en paz: no se confíe, ya sé que es primavera, pero si se pasea en chanclas le comento que se acerca una DANA atlántica que va a desestabilizar la situación empezando por el suroeste de la Península. No se descartan lluvias intensas en Extremadura y las Sierras de Andalucía.

Repasamos a esta hora la temperatura en distintos puntos del país y el 'Festoral de Por fin': el Día de la lengua china, el chino mandarín; el Día de las Tiendas de Discos; pero lo realmente importante es que hoy es una fiesta para nosotros porque emitimos desde Alcázar de San Juan, desde el Salón Noble de su ayuntamiento hasta donde hemos venido para conocer los detalles de su Feria de los Sabores, que celebra la XVI Edición desde el 25 al 28 de abril.

Junto a la Feria de los Sabores, también hemos venido a conocer las Rutas del Vino de Castilla-La Mancha porque algo conocíamos, pero es que somos insistentes. Alimento fundamental de la dieta mediterránea. Gastronomía, cultura y turismo juntos en el corazón de La Mancha.