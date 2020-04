Carretera secundaria: Un pueblo gallego guerrea treinta años por la consonante correcta de su nombre

Eva García toma en Por fin no es lunes una Carretera Secundaria que se dirige al Norte: ¿a Riveira o Ribeira? Hablamos con Manuel Ruiz y Antón Santamarina, académico y coordinador del seminario de onomástica dela Real Academia de la lengua Gallega.

Ribeira, municipio de la comarca de Barbanza, escenario de una confrontación lingüística sin igual. Un escuadrón de defensores de la UVE y un escuadrón de defensores de la BE. Frente a frente. Armados de argumentos gramaticales, léxico-lógicos, lingüísticos y sentimentales. El motivo de la disputa no es otro que… ¿Ribeira se escribe con uve o con be?

Los bandos han acatado la decisión. Hace unas semanas en el pleno del concello, quedó sellada la paz. Ribeira con uve ha muerto... los expertos nos explican el por qué de la disputa y de la decisión.

