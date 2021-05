La historia detrás del descubrimiento del número cero

En el Fíjate tú de Por Fin no es lunes, me he detenido en la historia que hay detrás de la creación del número cero, que no es de siempre y se descubrió en la India. El origen del CERO no estaba muy claro hasta hace relativamente poco y sin embargo ha resultado ser uno de los mayores y más útiles inventos de la humanidad. Los griegos, ni idea, los romanos tampoco, el palito representa el 1, pero para el cero no tenían nada… de hecho no hay año 0, no hay Siglo 0… los sabios indios fueron los primeros en dibujar esa O alargada para representar el número cero y fue en el Siglo IX.

Supuso un paso decisivo entre los matemáticos. Gracias al cero se multiplicó la capacidad de los matemáticos para empezar a trabajar con números tan grandes como quisieran pero es que además, se convirtió inmediatamente en un número que iba por su cuenta, independiente y que creció lentamente durante 1000 años empezando en el siglo IV después de Cristo Se definió como el resultado de restar un número de sí mismo. 8 menos 8, cero, por ejemplo.

Es evidente que tanto griegos como romanos sí habían estudiado muchísimo el concepto de la nada, el vacío, pero no había aplicación matemática del cero. Y hace sólo 4 años, en 2017, una datación arqueológica de un texto matemático indio ha confirmado que contiene el símbolo para el cero más antiguo conocido: un punto impreso en una corteza de abedul, entre los siglos III y IV.

El símbolo, queda claro que es creación India, pero ¿quién lo llamó “cero”? Uno de los matemáticos más conocidos: Fibonacci. Y no fue un invento sin más. Empezó a usar la palabra “zero” con ceta, que venía del término sifr, que significa “vacío” en árabe. Luego derivó en el latín zephyrum, que acabó convirtiéndose en el zefiro italiano y contraído en el zero veneciano, con el que el matemático italiano Fibonacci decidió nombrar al “0”, al que en los 90, decidimos sumarle el “patatero”

Presumiblemente esto es lo que ocurrió, pero hay teorías que aseguran que fueron los mayas… que lo representaban con la imagen de una concha marina, ya en el año 36 antes de Cristo.

Por cierto, una concha marina es tremendamente más poético que el cero.