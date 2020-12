Paca 'la Piraña’: "Yo no quise hacerme famosa a base de peleas, quería que se reconociera mi trabajo"

Paca 'la Piraña' se interpretó a sí misma en la serie 'Veneno' en Antena 3 y desde entonces no ha parado. Tiene su propio consultorio en Atresplayer Premium, 'Paca la Piraña ¿Dígame?' y en presentará las preuvas en Nochevieja en Feliz Año NEOX junto a Marc Giró el día 30. "Habla más el Giró, como es una cotorra, pero que hable lo que quiera", dice Paca.

Tuvo su éxito en los años 90, pero dice que en ese momento "no quería hacerse famosa a base de peleas" y que prefería que fuera gracias "a su talento". Además, Paca reconoce que ella al principio no quería participar en la serie de 'Veneno', pero que "había algo que me decía que lo hiciera".