Marian Ávila, la modelo con síndrome de Down que conquistó Nueva York y ahora es premiada en EE.UU

Marian Ávila desfiló por primera vez en 2016 en el Hotel Ritz de Madrid y dos años más tarde se ha convertido en la primera modelo española con Síndrome de Down en caminar por la pasarela de Nueva York. Desde Denver, (EE.UU.) va a recibir el premio de la Quincy Jones Excepcional Advocacy, en reconocimiento a sus logros como modelo y como ejemplo a seguir.

"Me siento muy contenta, es un honor recibir este premio", dice la modelo. Durante la gala telemática se podrá ver un video en el que Ávila desfila vestida por el modisto Hannibal Laguna, el que, dice, la ha vestido "como un princesa".

Ávila tenía claro desde muy pequeña que quería ser modelo. "El camino no es que sea duro, pero es muy largo y hay que disfrutarlo", indica. La primera vez que se subió a una pasarela en 2016 se sentía "radiante", porque a ella le gusta que "el público me mire, me trasmite alegría y me siento segura".