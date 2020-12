Maxi Iglesias: "El reencuentro cuenta los problemas y las sensaciones que pueda tener una persona de 30 años"

Durante 7 temporadas pudimos disfrutar de las historias de un grupo de docentes y alumnos que dejaban ver sus problemas, sus intereses y sus aspiraciones en 'Física o Química'. Aunque el 13 de junio de 2011 todos ellos tuvieron que decir adiós, después de casi 10 años los alumnos del Zurbarán se vuelven a encontrar.

Unos adolescentes que se tropezaron con la fama

Esta noche se estrena en Atresplayer la miniserie de dos capítulos que nos hará revivir muchos viejos tiempos, ahora con unos jóvenes que han crecido y madurado. Maxi Iglesias, que daba vida a César Cabano y que participa en el reencuentro, nos cuenta cómo fue la experiencia de un chico de apenas 17 años que se topó con la fama.

La serie tuvo 3 millones y medio de espectadores en su estreno, algo que nadie se esperaba. "Era algo que nosotros no podíamos ni prever ni tampoco buscábamos - dice el actor -. A lo mejor no es como ahora, que veo que la gente joven no quieren ser actores o actrices, sino ser famosos, y desde luego que esta no era la intención de la mayoría de nosotros".

Iglesias explica que lo que buscaban de ellos en los castings "no es que hiciéramos una gran interpretación", sino que "pareciera natural".

"Ya no se hacen series así"

Durante el confinamiento Maxi Iglesias se vio la serie de nuevo para poder volver a interpretar a Cabano, pero con 10 años más. "En el primer momento en el que se plantea el reencuentro surgen muchas dudas y muchos miedos, y uno de ellos es a ver cómo contamos cómo ha sido este chico 10 años después".

"Viendo la serie otra vez me he dado cuenta de que ya no se hacen series así: Una serie de adolescentes que te engancha no solo por las historias de los alumnos, sino que las de los profes también", cuenta el actor.

Si en su momento se contaban los problemas y dudas que puede tener un adolescente, y que el propio Iglesias dice que hoy en día "podría pasar por una serie de ahora", en el reencuentro se tratan las inquietudes que puede tener cualquier joven de 30 años.

"Cuando me llamaron, lo único que pedí es que estuviera parejo a esos problemas y a esas sensaciones que pueda tener una persona de en torno a los 30 años", dice Maxi Iglesias.