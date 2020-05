María Casado: "Antonio Banderas es una persona que te hace soñar"

Suena el teléfono y al otro lado, de repente, suena la voz de alguien que sabes, va a proponerte algo que te cambiará la vida. Y pasas de vivir en Madrid a vivir en Málaga. María Casado es la presidenta de la Academia de televisión, periodista y presentadora de televisión. Y de un día para otro, recibió la llamada de Antonio Banderas, para proponerle un proyecto, el de hacer una televisión diferente, que le cambió la vida.

"Suena el teléfono y la llamada es de un amigo, que conocí en Málaga hace unos años", cuenta. "En una comida le dije que me apetecía hacer en televisión, que quería ponerme detrás de las cámaras", nos explica María Casado sobre cómo conoció a Banderas y ya inspiró en él la futura idea de que podrían trabajar juntos. "Me dijo tres cosas cuando me llamó: ¿María cómo estás?¿Qué ha pasado? Dame cinco minutos, te volveré a llamar, creo que puedo ofrecerte algo", nos explica la antigua presentadora de 'La mañana' de TVE, que para sus compañeros, se despidió de manera imprevista. "Nadie excepto los jefes sabía que me marchaba", asegura Casado, que se despidió tanto de la audiencia como de sus compañeros en antena. Porque asegura que ella es más de marcharse "de puntillas".

DESPEDIDA DE TVE

Asegura sobre su despedida de TVE, que ocurrió algo que se da con frecuencia. "Me pasó algo muy habitual, me llaman los jefes y me dicen que para la próxima temporada tienen pensado otro proyecto, y que también tenían pensada a otra persona", asegura. Admite que la despedida con su equipo "fue una despedida extraña, sin abrazos. Hubo aplausos, pero me quedan muchos abrazos pendientes". "Pensé que esperar a terminar la temporada iba a causar un runrún, y además no estaba al cien por cien; quería que el equipo preparara bien la temporada y creía que no iba a ser así", reflexiona. "Nunca me ha gustado entrar en los juegos que van más allá de lo puramente profesional y periodístico, no era justo para mi equipo, que adoro", resume.

NUEVO PROYECTO

"Estoy muy acostumbrado a trabajar pegada al día a día, pero es una manera muy acelerada de trabajar, con mucha presión y tensión; pero tenía ganas de hacer una tele más pausada... ese runrún lo tenía ya desde hace tiempo, pero nunca pensé que las cosas sucederían así", nos explica María Casado. "Esa sensación de sentirse nuevo me hace sentirme muy muy viva"

Asegura que Antonio Banderas solo le ha pedido "que no se ponga límites". "Me ha pedido que sea libre, que "piense lo que me apetece hacer, aunque sea imposible... es una persona que te hace soñar". La idea, asegura Casado, es hacer una "televisión que te inspire algo, que te remueve la conciencia".

"Me pregunto hacia donde vamos, el periodismo en general. Creo que debemos recuperar los valores de siempre, seguramente en esa prisa nos dejamos muchas cosas de percepción y de encaje. Tener medios de comunicación críticos garantizan tener una democracia en mayúsculas, sólida... Tener unos medios de comunicación públicos y críticos que no pierdan el contacto con los ciudadanos es importante. Tenemos más responsabilidad de la que creemos", insiste.