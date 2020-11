La mala leche: "Mi madre dejó de desayunar conmigo por la tensión que le generaba"

¿Las personas con mal humor son siempre así? Hay muchos tipos de mal humor: Hay gente que tiene mala leche todo el rato o solo un ratito al día. Hay personas que lo provocan y otros que saben cómo gestionarlo a pesar de padecerlo.

Eva Iglesias trabaja en la televisión de Galicia y reconoce que ella tiene "muy mal humor". Eva asegura que las cosas que le ponen de mala leche son infinitas, como por ejemplo, la gente en la carretera, que dejen la tapa del váter abierta y "su marido en general".

"Él tiene tiene la lección aprendida: Sabe que no me puede hablar hasta una hora después de haberme levantado de la cama", cuenta Eva. "No me importa ser así", dice entre risas, "soy muy risueña, pero convivir conmigo es muy distinto".

Clara Marchán es oyente de 'Por fin no es lunes", pero ella es todo lo contrario a Eva: Siempre se levanta "especialmente" de buen humor. Cuenta que tiene dos amigas en particular que "son insoportables" porque "no se les puede hablar" y les "saca de quicio" que amanezca de tan buen humor.

No obstante, Clara no es perfecta y también le molestan cosas como llegar tarde o el desorden. "Que me cambien las cosas de sitio, no puedo con ello".

BlancaValdivieso también tiene mal humor y también lo reconoce. Tanto que cuando iba a la oficina a las ocho de la mañana su compañera y ella solo se decían un simple "hola", "salvo causa familiar grave o algo por el estilo", y hasta las once "no nos poníamos al día".