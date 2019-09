Lolita: "He dicho que no voy a volver a cantar en España de momento porque a mi la industria de la música me cerró la puerta"

Entrevista en 'Por fin no es lunes'

Recientemente Lolita ha afirmado que no iba a volver a cantar en España. Pero nos ha aclarado esta afirmación en 'Por fin no es lunes': "He dicho que no voy a volver a cantar en España de momento porque a mi la industria de la música me cerró la puerta, pero el público yo sé que me quiere y que iría a oírme cantar. Pero mientras la industria de la música no quiera a Lolita, Lolita tampoco quiere a la industria de la música.