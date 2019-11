Alai Miranda, de 15 años, es la chica digital del año según los Ada Awards

EN POR FIN NO ES LUNES

Hablamos en Por fin no es lunes con Alai Miranda. A sus 15 años ha estado becado en el campamento tecnológico de la embajada de Estados Unidos, invitada por empresas como Google, Amazon y Endesa. Da charlas por todo el país y acaba de ser distinguida como la chica digital del año según los prestigiosos Ada Awards. "La tecnología no es cosa de frikis y chicos", asegura Miranda. "Me gustaba como puedes implantar la tecnología en la vida cotidiana de la gente para ayudarlas", dice.