El repaseo:"Todos contagiados en seis u ocho semanas"

El repaseo es un arte. El de chisgaraviarse los problemas universales y después fijar y dar esplendor al antígeno. Cojan zurrón y cáiganse del... "Yo no me he caído de un guindo, quiero decir: esto no es literatura pastoril", que en esta vida des-inmunizada, semos un rebañín. "Por favor, serenidad. En fin, tenemos temas suficientes en este país", "y es una incertidumbre, una variante", "lamentablemente, se veía venir", "seguir ampliando las dosis de refuerzo a las personas de riesgo", "el concepto de macrogranjas no existe; eso es una cortina de humo" Y los visillos, ahumados para Sánchez: "Bueno, es que en España el negacionismo político también existe". Sigamos balando de otras cosas ahora que vamos despacio.

Cuidado con lo que decís que "estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto", "una cosa es el chascarrillo y otra cosa que dé explicaciones".Ya, y hemos tenido unos días de ante preposiciones -"anteponiendo su interés político al interés general de España y de los españoles"-, y de ante pre-elecciones, "pero no nos equivoquemos, esto es campaña electoral en Castilla y León". Pues casi todo es campaña; aquí los que mandan han venido a jugar: "ya ha llegado el momento y yo creo que es necesario".

Es la hora, vayamos por sectores: "es un sector clave para España; los alimentos de España son de los mejores productos alimentarios del mundo". Y ahora lo de la honradez. Un pasito para el frente, por favor, y en inglés: "More than 50% of the population in the region will be infected with omicron six to eight weeks".Todos contagiados en seis u ocho semanas.