Pablo Pombo: "Vox cuida más a Sánchez que a Podemos"

Además de lo extemporáneo, de lo que está fuera de nuestro tiempo no por la edad del ponente sino porque el presente no está para tontuna y porque faltan como mucho 9 meses para las elecciones, además de lo anacrónico podemos esperar una moción de censura que será un espectáculo de política basura. La clase de show que ere la inteligencia y ere la moral colectiva, y que por ser tan degradante y decadente fuerza al espectador a no poder ni parpadear.

Es verdad que la inmensa mayoría de los españoles, pasarán en picado de este corco vóxico, tendrá una evidencia baja, pero quienes lo vean tendrán la oportunidad de hacerse algunas preguntas sobre este episodio que supera a cualquier guion previo del esperpento nacional.

Ninguno de los autores españoles a quienes les ha dolido España en algún momento ha sido capaz de imaginar nunca algo así. Nuestro país, en tiempo de guerra continental, después de la peste, con la economía global temblando y los precios agigantándose, con un gobierno dividido sostienen el parlamento por quienes se declaran adversarios de la constitución, tienen una extrema derecha que primero anunció hace meses una moción de censura sin candidato y, después, eligió al candidato en una marisquería. Allí fue donde Abascal y Sánchez Dragó hicieron el casting del protagonista y decidieron superar a Berlanga.

El camarada Tamames, el economista de cabecera de Carrillo aceptando, no por España, sino porque por fin alguien se había acordado de él y, luego de aceptar, recorrió todos los medios de comunicación y colocó un montón de minas terrestres en el territorio del partido que le había designado. Y a continuación, la filtración del discurso que uno no termina de saber si responde a un ejercicio de vanidad desmedida o a un otra opción bien medida pero que, en cualquier caso, es una chapuza descomunal.

El partido de Abascal con esta parodia se está convirtiendo en una caricatura, dicen que quiere gobernar y no son capaces ni de guardar un discurso. Uno no sabe si reír o llorar viendo estas cosas pero tengo claro que, cuando las cosas caen tan bajo, es porque la situación general está podrido de verdad. Eso es lo que me preocupa, vamos a ver algo muy parecido a una comedia de enredo pero, en el fondo, es una tragedia nacional. Lo importante es eso, más allá que Vox, como es habitual, le envíe a Sánchez otra bombona de oxígeno más. Es increíble, Vox cuida más a Sánchez que a Podemos. Hasta ese punto ha llegado el disparate.