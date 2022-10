Pablo Pombo: “Sánchez no tiene voluntad para elegir; ese es su drama y la tragedia para el país”

Está la cosa fea en lo internacional después de que Putin haya dicho que vienen cosas impredecibles. Aún así, la política se llevará todo el foco esta semana si no se nos va con la guerra la luz en Europa entera.

Presupuestos Generales del Estado

Presupuestos que no son presupuestos porque no atienden a supuestos ciertos, a números de verdad. Ni un sólo organismo independiente, ni nacional ni internacional, comparte las cuentas del Gobierno.

que no son presupuestos porque no atienden a supuestos ciertos, a números de verdad. Ni un sólo organismo independiente, ni nacional ni internacional, comparte las cuentas del Gobierno. Presupuestos Generales que no son generales porque están condicionados por el año que viene, que hay elecciones.¡

que no son generales porque están condicionados por el año que viene, que hay elecciones.¡ Presupuestos Generales del Estado que no son del Estado porque están agarrados por quienes no quieren que sigamos juntos, por los nacionalistas.

Consejo General del Poder Judicial

Cualquiera entiende que la democracia es un proceso deliberativo y que las cosas deben negociarse. Lo que cuesta más comprender es qué demonios tiene que ver la Selección Vasca de Surf o de Pelota Vasca con la sostenibilidad de las pensiones. O por qué la reforma de la sedición, se mete en la misma olla que el gasto en la educación.

Doy por hecho que el presidente del Gobierno no es un hombre libre porque no puede elegir reformar el delito de sedición o despejar la crisis judicial. No tiene voluntad para elegir. Ese es su drama y la tragedia para el país y para el PSOE.