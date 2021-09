Pablo Pombo: "Hasta la primavera la crisis energética estará en el primer plano de la vida y de la actualidad"

Pablo Pombo explica el peligro que la escasez de gas puede acarrear en cuestiones energéticas, una problemática que se prolongará hasta la próxima primavera y que "estará en el primer plano de la actualidad".

Acompañado del segundo vals de Shostakóvich, Pombo ha tratado de mitigar la seriedad de un problema que afectará a muchas familias españolas.

"Ojalá frene el Gobierno lo que viene porque muchos españoles pueden pasar frío este invierno", lamentaba Pablo Pombo. Y es que, según apuntan diversos indicadores, es posible que los dirigentes políticos, no solo españoles sino europeos, no puedan proteger a su ciudadanía del impacto que generará la escasez de gas.

"Europa podría sufrir apagones" citaba Pablo antes de apuntar que "el viejo continente se está quedando sin tiempo para recargar el almacenamiento de electricidad que ahora mismo está en su nivel más bajo desde hace una década".

Curso político

Pablo Pombo ha expresado que "hasta la primavera la crisis energética estará en el primer plano de la vida y de la actualidad". Mientras tanto, "parece que la pandemia está remitiendo y que la economía está mejorando, no sin incertidumbre", declaraba.

No obstante, el colaborador ha argüido que todas estas cuestiones no se están abordando con intensidad política debido a que "los grandes partidos no tienen previsto empezar el curso en septiembre, sino en octubre, fecha en la que el PSOE celebrará su congreso y el PP su convención", concluía.