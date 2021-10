CÓDIGO BIBIANA

Bibiana Fernández: "Odiar es un sentimiento que no he tenido nunca"

Bibiana Fernández nos habla en Por fin no es lunes sobre el odio, un sentimiento que asegura no haber experimentado nunca: "El odio es muy mal compañero de viaje y yo nunca he odiado", explica. Además, debatimos sobre los motes...¿Han desaparecido?