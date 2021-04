Pablo Pombo: ''Donde la vacunación avanza se multiplican las ganas de salir y de gastar. Rescatemos y reconquistemos el mambo bueno''

Pablo Pombo apunta en Por Fin No Es Lunes que donde la vacunación avanza se multiplican las ganas de salir y de gastar. Pero no es el caso de Europa donde no podemos estar como en Israel sin mascarillas, en el ámbito económico tampoco presumimos de un despegue como en Estados Unidos y la sociedad no puede gastar como si no hubiese un mañana para celebrar que se acerca algo parecido a la normalidad como en Gran Bretaña. Esta situación se debe, reflexiona Pombo, a que no hemos alcanzado un buen ritmo de vacunación.

Este verano tendremos la mitad de turistas, pero en los mercados se piensa que lo peor ha pasado y que la recuperación se ha acelerado. Hay optimismo, por ejemplo, en la industria de las aerolíneas donde se habla de volver, en el año 2022, a los números que teníamos antes del Covid si las cosas no empeoran.

Pablo Pombo se muestra optimista y afirma que a pesar de las dificultades que quedan por delante ''comienza a verse el sol''. El Sol ardiente como los versos que comparte hoy Pombo para los ''queridos guaperrimos'' ¡No te pierdas el audio completo!