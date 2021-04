Pablo Pombo: “Tendríamos que estar trabajando en la recuperación económica, pero aquí la política suena como un bolero cantado en japonés”

Pablo Pombo llega a 'Por fin no es lunes' para hacernos reflexionar sobre cuándo volverá nuestra economía a los números anteriores a la pandemia. El colaborador apunta que “el FMI señala a España como al economía desarrollada que más retrocedió en 2020 y considera que nuestra economía no alcanzará los niveles prepandémicos hasta 2023. Mucho más tarde que los demás. Estados Unidos lo hará este año, el resto de Europa el que viene. En la ayuda europea nos va la vida, pero ese dinero no es un regalo sino un préstamo que nos demanda reformas”.

Ante esta situación, nos plantea una pregunta: “¿Estamos diseñando la economía futura?” A lo que responde rotundamente, “No. No tendremos mecanismos de control para ver a qué y a quiénes destina el gobierno las ayudas. Corremos el riesgo de endeudarnos sin transformamos y esa no es la mejor manera de salir de una crisis.” ¡No te pierdas el audio completo!