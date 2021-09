Juan Pérez Floristán, el Beethoven del siglo XXI

En Por fin no es lunes entrevistamos al que algunos ya han calificado como el "Nuevo Nobel del piano". Con tan solo 28 años ha conseguido dos de los premios más prestigiosos de la música. En 2015 se alzó con el primer premio en el Concurso Internacional de Piano de Santander “Paloma O´Shea” y este mismo año, ha hecho historia al convertirse en el primer español que gana el Concurso de Piano “Arthur Rubinstein”. Una versión alternativa del concierto número 4 de Beethoven dejó con la boca abierta al jurado. De madre pianista y de padre director de orquesta, pronto se vislumbró como niño prodigio. A los 7 años comenzó a tocar el piano y a los 14 debutó en el Teatro de la Maestranza. Desde entonces sus notas han sonado en los mejores auditorios del mundo.

Juan Pérez Floristán nos ha confesado que llegar a la cima no es fácil y que ha sufrido un proceso de cambio personal que le ha llevado a darse cuenta de que el piano no es lo único en su vida. También es importante la familia, los amigos, la tierra... En mitad de ese cambio de prioridades, el pianista se presentó al Concurso "Arthur Rubinstein" en Tel Aviv y precisamente al desencorsetarse, tocó con mayor libertad y se hizo con el galardón. La experiencia fue única. No solo por el premio sino por el periplo que tuvo que sufrir al tratar de huir de Israel por el conflicto bélico. Aún recuerda "los misiles chocando encima de su cabeza". Tuvo que refugiarse en un bunker mientras sonaban las sirenas antiaéreas. Un vuelo a Grecia le salvó de la situación.

Juan, que dejó Berlín para establecerse en España, ha encontrado en otras disciplinas y actividades su vía de escape. Ha aprendido a tocar la batería, el cajón flamenco, escribe guiones, hace teatro y da clases. Además es un apasionado de los videojuegos, las novelas gráficas y el cine. Su debut discográfico se produjo en 2012 y desde entonces no ha parado. Su repertorio incluye más de 30 conciertos para piano y orquesta, ha debutado en prestigiosas salas internacionales, ha actuado en grandes festivales y entre sus proyectos se incluye la colaboración con Alberto Iglesias, el compositor de bandas sonoras del cine español ganador de 11 Goyas.

Floristán terminó su temporada a finales de mayo en Pamplona y retomará su actividad pianística el 30 de septiembre en el Otoño Musical Soriano. Después llegará su gran cita. Será el próximo 14 de octubre en el Carnegie Hall de Nueva York. ¿Te apetece escucharlo?