Boris Izaguirre: "El universo del postureo se desarrolla de una manera tan increíble como el avance de las tropas putinianas en Kiev"

Desde Miami Beach, uno de los temas de la conversación con nuestro colaborador ha sido el inicio de la guerra en Ucrania y cómo se vive desde USA. Boris asistió a la Gala de entrega de los Premios Lo Nuestro donde pudo ver la actuación de Maluma y Paulina Rubio. Sobre qué se dice de la guerra en aquel país nuestro colaborador nos dice que observó prudencia en las declaraciones de los artistas y asistentes. Ha recordado que USA entró en la 1º y 2ª Guerra Mundial al final del conflicto o bien cuando dicho país fue agredido.

También ha hablado de Feria de Arco que se celebra en Madrid hasta el domingo 27-2-2022. Boris, este año, no acudirá pero suele ser un asiduo de sus exposiciones. Sobre si se nota cuando los asistentes "van a comprar o sólo a mirar" un día le gustaría poder contestar a los galeristas que "No, no vengo a mirar. Estoy exponiendo". Y sobre arte ha continuado la conversación que ha concluido con una obra NFT de Melania Trump, "La visión de Melania".