Bibiana Fernández: "Ahora que acaba el estado de alarma empieza la alarma de verdad"

Este domingo 9 de mayo decae el estado de alarma en España y son las Comunidades Autónomas las que deben decidir qué restricciones aplican y cuáles no, previa autorización judicial. ¿Cómo se van a tomar esta apertura Bibiana Fernández y Olvido Gara (Alaska)? Se lo hemos preguntado en Por fin no es lunes. ¿Volverán a salir por la noche o van a seguir aplicando sus propias restricciones? No te pierdas las respuestas de nuestras colaboradoras.

Desde la Mezquita de Córdoba, Jaime Cantizano y Olvido Gara reflexionan sobre esta nueva etapa de apertura a la que nos enfrentamos. Bibiana, desde Madrid, opina que "ahora que decae el estado de alarma, comienza la alarma de verdad", y que ella va a seguir tomando todas las precauciones y dice que "tenemos que hablar con alguien para que restituyan el estado de alarma".

