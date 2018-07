'El Padrino' cumple 40 años

Desde luego que los Corleone no fueron una familia tradicional. Si es cierto que hay padres, madres, abuelos, hermanos y primos... pero no, no fueron tradicionales. Eso sí, tuvieron unos valores. El amor, la seguridad, la lealtad. Incluso la traición, la muerte y el poder y una evidente lucha por mantenerlo. Mafia sí, pero la familia por delante de todo.

Tal día como hoy del año 1972, la película se estrenó en Nueva York. Nacía una leyenda tras 77 días de rodaje.

Francis Ford Coppola, Mario Puzo, Marlon Brando, Al Pacino... Don Vito Corleone primero, Don Michel Corleone después.

Más de 80 coches, 22 muertes y 90 horas de película rodada. Curiosidades varias, como el hecho de que Marlon Brando se inventó su propio aspecto metiéndose papeles en la boca tras engominarse el pelo con betún negro. Además... un sinfín de frases que quedarán para la historia.

La película le costó a la productora cerca de 6 millones de euros. Calderilla al lado de los 700 millones que recaudó. Menos mal que los Corleone no le pidieron cuentas a Coppola para llevarse parte de las ganancias...