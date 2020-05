Elena Gijón: "Necesitamos un Gobierno a la altura"

Necesitamos un Gobierno a la altura. Nos sobran guerras internas que merman la confianza y la credibilidad en el ejecutivo. No necesitamos ministros ni vicepresidentes nacidos en la algarada callejera y que gestionan el poder como una manifestación.

Queremos estar seguros de que no son capaces de firmar cualquier cosa y con quien sea con tal de no ser desalojados del poder. Es urgente no cercenar la confianza de los empresarios ni señalarles como malos peligrosos por defecto porque en sus manos está crear empleo.

Es imperioso que los sindicatos dejen de justificar al Gobierno y defiendan, por ejemplo, al casi millón de trabajadores que dependen de los ERTEs. Incluídos, por cierto, en la reforma laboral que como hoy insiste Echenique, se quieren cargar. Es imprescindible que Pedro Sánchez tenga un proyecto pensando en lo mejor para el país y no sólo en su propia supervivencia con un gobierno en precario y pactos con indeseables como los herederos de ETA.